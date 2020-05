Brandweer controleert de Veluwe vanuit de lucht op branden

De brandweer voert sinds gisteren surveillancevluchten boven de Veluwe uit vanwege een verhoogd risico op natuurbranden door de droogte.

De brandweer controleert twee keer per dag of er ergens brand is uitgebroken. Drie uur lang vliegt een toestel boven de Veluwe, meldt de brandweer van Hattem. In het vliegtuig zitten een piloot en een verkenner, die de grond afspeurt.

"Het is mooi weer, warm en er staat wind", zegt René van der Neut van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland tegen Omroep Gelderland. "De natuur was al droog, dus zitten we nu in fase 2. Dat wil zeggen dat er een verhoogd risico is op natuurbranden. Als er ergens vlammen zijn, kunnen die zich snel uitbreiden."

Vanuit de lucht zijn eventuele beginnende bos- of heidebranden van grote afstand te zien: