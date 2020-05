Rekenkamer kritisch op kabinet vanwege aankoop aandelen Air France-KLM

Minister Hoekstra bood de jaarverslagen van alle ministeries aan. In een reactie op de kritiek op de aankoop van aandelen Air France-KLM zei hij dat hij er zich steeds van bewust is geweest dat de handelwijze van het kabinet niet in overeenstemming was met de normale procedure. "Maar gezien de aard van de koersgevoelige informatie en het laten slagen van de verwerving van aandelen was het noodzakelijk het aantal ingewijden zo klein mogelijk te houden."

De minister onderstreepte dat met de Tweede Kamer inmiddels afspraken zijn gemaakt over het vertrouwelijk informeren bij koersgevoelige informatie.

Ook Hoekstra stond stil bij de coronacrisis van dit jaar: "Dit is sneller en heftiger dan alles wat we sinds de oorlog op financieel-economisch gebied hebben meegemaakt."

Hij benadrukte wel dat vorig jaar de economie voor het zesde jaar op rij is gegroeid, dat de werkloosheid historisch laag bleef, dat er een begrotingsoverschot was en dat de overheidsschuld verder daalde. "Dat zijn cijfers die ons helpen bij de crisis van vandaag, want door in goede tijden de schuld te laten dalen hebben we buffers opgebouwd voor de mindere tijden waar we ons nu in bevinden. Maar Verantwoordingsdag 2021 zal een heel ander beeld geven."