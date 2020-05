Via deze kanalen volg je coronabriefing in de Tweede Kamer

Het wordt vandaag een drukke dag in Den Haag met vanwege Hemelvaart vandaag de wekelijkse vergadering van de Ministerraad met aansluitend de persconferentie van premier Rutte, een persconferentie over het nieuwe steunpakket, een Kamerdebat over corona en de dag begint met de briefing over het virus door het RIVM, GGD en de Nederlandse Zorgautoriteit in de Tweede Kamer.

Die briefing begint om 09.30 uur en is te volgen via de volgende kanalen.

-Op NPO 1 en NPO Nieuws

-Via een livestream op de app en site

-Via NPO livestream op NPO start

-De livestream van NPO Nieuws

-Via de Facebookpagina van de NOS

-Of via YouTube (klik hieronder op de afbeelding)