'56 procent meer uitkeringsaanvragen in april, vooral door flexwerkers'

Bij uitkeringsinstantie UWV hebben zich tienduizenden uitzendkrachten en mensen met tijdelijke contracten gemeld voor een WW-uitkering, schrijft De Telegraaf. Vorige maand zijn er 74.000 nieuwe werkloosheidsuitkeringen verstrekt, een stijging van 56 procent vergeleken met een maand eerder.

"Dat is uniek voor een maand midden in het jaar", zegt Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige van het UWV tegen de krant. Bij de kredietcrisis ging de stijging van de werkloosheid volgens hem veel geleidelijker. Vooral jongere flexwerkers zijn in de afgelopen weken hun baan kwijtgeraakt.

Ook medewerkers in sectoren waar voor de crisis nog genoeg werk was, hebben een uitkering aangevraagd. "Drie maanden geleden hadden koks het werk nog voor het uitkiezen", zegt Witjes. "Nu melden zich honderden koks bij het UWV." Ook bij magazijnmedewerkers en buschauffeurs is een toename te zien in het aantal uitkeringsaanvragen.

Bedrijven mogen flexwerkers in de zogeheten Noodfonds Werkgelegenheid-regeling meenemen, waarmee de overheid loonsteun verstrekt aan bedrijven die daarvoor een aanvraag hebben gedaan. Het kabinet maakt vandaag hoogstwaarschijnlijk bekend dat de regeling wordt verlengd.

Vorige week werd bekend dat het kabinet flexwerkers die hun baan hebben verloren tegemoet wil komen met 600 euro per maand.