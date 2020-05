Verbod op mentholsigaret gaat woensdag in voor hele EU

Als je met een omweg nog steeds mentholsigaretten kan krijgen, heeft het verbod dan wel zin? "Nee, natuurlijk niet", zegt Gram. "Het verbod is vooral bedoeld om jongeren te ontmoedigen te gaan roken, maar die roken helemaal geen menthol. Zij kiezen meer voor Marlboro of Dunhill. Onze klanten die menthol roken zijn vooral 40-plussers, en die zijn meestal verslaafd. Sommigen roepen nu dat ze het wel gaan proberen, maar je ziet al dat dat niet gaat lukken."

Die ervaring heeft ook verkoopster Vivien van der Brugghen van tabakswinkel Primera in Overschie. "Ik ben zelf negen jaar geleden gestopt met roken, ik weet hoe moeilijk het is. Sommige mentholrokers onder onze klanten zeggen dat ze het nu gaan proberen, maar ik moet het nog zien."

Ook in haar winkel merkt ze deze week een stormloop. "Heel veel mensen reserveren een hele slof, via telefoon of social media. We hebben onlangs een voorraad ingeslagen van 25 sloffen van alle merken, ongeveer vijf keer zoveel als normaal. En we gaan bijna alles verkopen, voordat we morgen het restant terug moeten sturen naar de fabrikanten."

Geen financiële aderlating

Veel klanten van Van der Brugghen gaan nu maar zelf hun mentholsigaretten maken, vertelt ze. "Je mag nog wel menthol-tabak kopen om daar zelf sigaretten van te draaien. We verkopen ook hulsjes met mentholsmaak, die kun je gebruiken om met gewone tabak zelf een sigaret van te draaien. En tenslotte zijn er ook steentjes met een sterke mentholgeur, die kun je in je pakje sigaretten doen en dan een nachtje laten trekken."

Van der Brugghen ziet de logica wel in van het verbod op menthol. "Het maakt het toch een stukje lastiger, werpt een drempel op. En eerlijk gezegd denk ik dat het niet lang duurt voor deze alternatieven voor mentholsigaretten ook verboden worden."

Bang voor een financiële aderlating voor haar winkel is ze niet. "Op dit moment verkopen we meer dan ooit, en als het verbod ingegaan is voorzie ik geen problemen. Het verbod is EU-breed, dus klanten kunnen niet naar België rijden om daar nog een pakje menthol te halen."