Rutte: we mogen vertrouwen hebben, maar moeten waakzaam blijven

Niet in beton gegoten

De premier voegde eraan toe dat we vertrouwen mogen hebben, maar dat we waakzaam moeten blijven. Volgens hem is het verantwoord een aantal maatregelen terug te draaien, nu het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt. Hij zei ook dat niet alles "in beton is gegoten en dat het kabinet open blijft staan voor overleg".

Dat de aangekondigde versoepelingen op 1 juni kunnen doorgaan, was de afgelopen dagen al duidelijk geworden. Vanmiddag bleek ook dat de basisscholen en de kinderopvang 8 juni weer helemaal open gaan. Sinds vorige week gingen basisschoolleerlingen maar de helft van de tijd naar school.

Verder is vanaf 1 juni weer terrasbezoek mogelijk, mits mensen anderhalve meter afstand bewaren, en gaan ook restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer beperkt open. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen ook weer terecht op school en de bezoekregeling in verpleeghuizen wordt uitgebreid.

Testen

Minister De Jonge herhaalde dat het de bedoeling is dat iedereen met klachten zich in juni kan laten testen. Dat kan dan bij de plaatselijke GGD. Iemand met klachten hoeft niet meer langs de huisarts.

Aanmelding gebeurt via een landelijke telefoonnummer. Als iemand positief wordt getest, krijgen hij en zij en zijn huisgenoten van de GGD het advies thuis in quarantaine te gaan.

Mensen die nu al getest kunnen worden als ze klachten hebben, zoals zorgmedewerkers, hoeven niet meer eerst 24 uur te wachten, maar kunnen zich meteen laten testen.