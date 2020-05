Agent bekogeld met zwaar vuurwerk in Assen

Een agent in Assen is aan het eind van de middag bekogeld met vuurwerk. Hij is daarbij gewond geraakt en naar de eerste hulp gebracht.

Het incident gebeurde in een parkeergarage, schrijft RTV Drenthe. De aanleiding is onduidelijk. De ernst van de verwondingen van de politieman is nog onbekend, maar ze zijn volgens een woordvoerder van de politie niet levensbedreigend.

De dader is voortvluchtig. Hij ging er vermoedelijk vandoor op een fiets.