IS slaat weer vaker toe in Irak: 'Ze willen duidelijk maken dat ze er nog zijn'

Hashimi legt uit dat het in de meeste gevallen om gedwongen steun gaat. "Door aanslagen te plegen proberen ze mensen bang te maken, met als doel dat ze zich bij hun organisatie aansluiten." Ook zet IS veel boeren op het platteland onder druk om zo belastingen te innen. "Ze hebben geld nodig, omdat ze financiële problemen hebben. Boeren die niet betalen, worden vermoord en hun gewassen in brand gestoken."

Dood Soleimani

Een dieperliggende oorzaak van de toenemende aanwezigheid van de terreurorganisatie is de nasleep van de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Soleimani en zijn bondgenoot Abu Mahdi al-Muhandis. "Hierdoor zijn de spanningen tussen de VS en Iran opgelopen", vertelt Mohr. "Het Amerikaanse leger heeft daardoor andere prioriteiten, zoals het bestrijden van pro-Iraanse groepen in Irak."

Daarnaast is er ook nog de grote onvrede onder een deel van de burgers. Ze zijn boos op de regering vanwege de hoge werkloosheid en slechte economische situatie in het land. Mohr: "Dit is een goede voedingsbodem voor terreurgroepen."

Een nieuw kalifaat?

Hashimi denkt niet dat de terreurorganisatie in staat is om opnieuw grondgebied te veroveren. "Ze zitten nu niet in de fase van het uitroepen van een kalifaat", legt hij uit. "Het gaat IS nu vooral om aanslagen plegen en angst zaaien. Ze willen wraak op iedereen die hun kalifaat niet steunde."

Er zijn al meerdere militaire acties gestart om de terreurgroep terug te dringen. Hashimi vertelt dat er volgende week - na het Suikerfeest - in meerdere delen van Irak een nieuwe, grootschalige militaire campagne gelanceerd wordt tegen IS. Ook benoemt hij het belang van samenwerking met de VS om aanhangers van de terreurgroep op te sporen.

De 31-jarige Jaymz uit Kirkuk hoopt dat die samenwerking weer net zo intensief wordt als voorheen. "Het is al eerder gebleken dat we het alleen niet aankunnen. Alleen met hulp van het Amerikaanse leger kunnen we voorkomen dat IS zal groeien."