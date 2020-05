Vrachtwagenchauffeur omgekomen bij ongeluk op A67, tankwagen in brand

Vlaams Verkeerscentrum Gebruiker geverifieerd door Twitter @verkeerscentrum

Update: #E34 Ongeval ter hoogte van Parking Postel. Van Eindhoven naar Antwerpen rij je in beide richtingen beter via Breda. De snelweg is afgesloten vanaf Oud-Turnhout. Lokaal omrijden via de N18 richting Turnhout tot de N139 via Arendonk tot Nederland.