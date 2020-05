Minder en lagere handelstarieven na brexit, wat de Britten betreft

Het Verenigd Koninkrijk wil na de brexit zo min mogelijk en lagere handelstarieven met de Europese Unie. Veel van de huidige importheffingen komen met het vertrek van de Britten uit de EU te vervallen, en de Britten willen liefst ook geen nieuwe. De huidige importheffingen voor onder meer lams-, kippen- en rundvlees blijven staan. Ook voor auto's wordt de importheffing van 10 procent gehandhaafd.

Het Britse ministerie voor Handel wil dat 60 procent van de handel vrij van importtarieven is. Dat geldt dan voor tientallen miljarden euro's en dollars aan goederen, van kerstbomen tot vaatwassers. Nu geldt de vrije import voor minder dan de helft van alle handelswaar.

Het Verenigd Koninkrijk wil zelf de regie in handen, na jaren van wat in Londen werd ervaren als het uitbesteden van de handelspolitiek aan de EU. Het land wil zelf vrijhandelsafspraken maken met landen.

Het Britse Wereldtarief is simpeler en goedkoper dan het Europese, voor landen met wie geen handelsakkoord is afgesloten nog geen 2 procent. "Het is in het voordeel van Britse consumenten en huishoudens en maakt duizenden dagelijkse producten goedkoper", aldus minister Lizz Trust van Buitenlandse Handel.

Soeverein land

De brexit moet eind dit jaar een feit zijn, met of zonder handelsafspraken met de EU. Zonder deal zal de prijs van sommige voedingswaren en van chemische producten sterk stijgen, zo is de verwachting.

Tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn nog grote meningsverschillen. Volgens minister van Kabinetszaken Michael Gove realiseert Europa zich te weinig dat er wordt onderhandeld met een land dat over zichzelf gaat. "Succes hangt af van de erkenning door de EU dat het Verenigd Koninkrijk een soeverein land is."