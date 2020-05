Premier Lesotho stapt op na beschuldiging van moord op ex-vrouw

Thomas Thabane, de premier van Lesotho, is opgestapt. Zijn ontslag volgt op maandenlange druk vanwege de beschuldiging dat hij betrokken is bij de moord op zijn ex-vrouw in 2017.

De 80-jarige leider van het Afrikaanse land zegt te stoppen vanwege zijn leeftijd. "Ik ben niet zo actief meer als voorheen", zei Thabane in een speech op televisie. "Het is tijd om me terug te trekken uit het publieke leven."

Thabane's eigen partij, de All Basotho Convention, oppositiepartijen en bemiddelaars drongen de laatste maanden al aan op zijn vertrek.

Familievete

De vertrekkend premier zei in zijn toespraak niks over de beschuldiging dat hij te maken heeft met de moord op zijn ex-partner. Zij werd twee dagen voor Thabanes inauguratie in 2017 doodgeschoten in een buitenwijk van de hoofdstad van Lesotho.