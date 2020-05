Douwe Egberts maakt terugkeer naar de beurs

JDE Peet's, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, heeft bevestigd binnen enkele weken een terugkeer op de Amsterdamse beurs te maken. Van 2012 tot 2013 was Douwe Egberts al kort genoteerd op de aandelenbeurs. De omzet van het bedrijf steeg door verkoop in de supermarkten en online - ondanks verliezen in de horeca - in het eerste kwartaal van 2020 met 3,1 procent.

Voor de beursgang geeft het bedrijf nieuwe aandelen uit, waarmee naar verwachting 700 miljoen euro aan nieuw kapitaal wordt opgehaald.

Al lang niet meer Nederlands

Douwe Egberts is sinds de oprichting in 1753 door Egbert Douwes menigmaal van eigenaar gewisseld, met name de afgelopen jaren. Sinds 1978 is het bedrijf niet meer in Nederlandse handen.

Het koffiemerk werd toen overgenomen door Sara Lee Corporation, een Amerikaans bedrijf voor consumentengoederen. In 2012 werd het weer een zelfstandig bedrijf onder de naam DE Master Blenders 1753. Enkele weken later ging het bedrijf naar de beurs.

In een interview in de Volkskrant beschuldigde de toenmalige bestuursvoorzitter Michiel Herkemij de Amerikanen van verwaarlozing. Zo werden de Senseo-koffiepads jarenlang bewust slapper gemaakt. Herkemij zei in het interview: "In 2001 is Senseo op de markt gebracht. Sindsdien is er geen klap meer gebeurd."

Fraude

Kort nadat DE Master Blenders 1753 de beursgang maakte, werden boekhoudkundige onregelmatigheden ontdekt: een Braziliaans dochterbedrijf bleek te frauderen. De tijd op de beurs was van korte duur. In maart 2013 maakte een groep Duitse investeerders onder de naam Joh. A. Benckiser (JAB Holdings) bekend Douwe Egberts over te nemen; zij haalden het merk weer van de beurs.

In 2014 kocht hetzelfde Duitse investeringsfonds een meerderheidsbelang in Mondelez, een Amerikaans voedselconglomeraat en nummer twee op de mondiale koffiemarkt. Onder de naam Jacobs Douwe Egberts ging het bedrijf door, waar onder meer de merken DE, Jacobs, Tassimo-Senseo en L'Or onder vielen. Het werd een geduchte tegenstander van Nestlé, die lange tijd met grote afstand de koffiemarkt domineerde.

JAB Holdings liet Jacobs Douwe Egberts vorig jaar fuseren met het Amerikaanse koffiebedrijf Peet's. Sindsdien gaat het verder onder de naam JDE Peet's. JDE Peet's maakte bekend vorig jaar 130 miljard koppen koffie en thee te hebben verkocht.

Aandelen

De Financial Times meldde dat JAB Holdings van plan is om maar liefst 2 miljard dollar op te halen uit de notering. Er zullen voor 700 miljoen euro aan nieuwe aandelen worden uitgegeven, wat gebruikt zal worden om een deel van hun schulden af te lossen. Volgens de Financial Times willen de Duitse investeerders hun meerderheid in JDE Peet's behouden en zal Mondelez aandelen gaan verkopen.

JDE Peet's boekte vorig jaar een nettowinst van 585 miljoen euro, op een omzet van 6,9 miljard. Het bedrijf belooft toekomstige aandeelhouders groei. Ze mikken op een groei van 3 tot 5 procent en een ebit - inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente en belasting - van 5 tot 8 procent. Het bedrijf wil zijn aandeelhouders 50 tot 60 procent van de winst uitkeren als dividend, schrijft Het Financieele Dagblad.