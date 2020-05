Al duizenden seizoenskaarten verkocht, zonder uitzicht op wedstrijden met publiek

Voetbalclubs uit de eredivisie die zijn begonnen met de verkoop van seizoenskaarten, zijn enthousiast over de animo. FC Twente verkocht sinds de start van de verkoop vier dagen geleden meer dan 10.000 kaarten. In andere jaren waren dat er na vier dagen zo'n 3000 tot 4000.

De club uit Enschede zegt tegen RTV Oost trots te zijn op de supporters. "Vooral omdat zij bereid zijn om een seizoenskaart aan te schaffen zonder uitzicht op het bijwonen van de wedstrijden, die vanaf september weer in de eredivisie worden gespeeld." Het is vanwege de huidige coronaregelgeving onwaarschijnlijk dat voetbalfans vanaf het begin van de competitie naar het stadion mogen komen. Ook is nog denkbaar dat de competitie later begint.