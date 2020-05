Chinese ouders na 32 jaar herenigd met ontvoerde zoon

De nu 34-jarige Yin is gisteren bij een landelijk uitgezonden persconferentie met zijn ouders herenigd. Nadat hij ze had omhelsd, zei hij dat hij ging verhuizen om bij hen te wonen.

Ook zei hij dat hij zijn moeder wel eens op tv over haar vermiste kind had horen praten. Nooit had Yin zich gerealiseerd dat ze over hemzelf sprak.

Het is niet bekend of de ontvoerder, of ontvoerders, en het echtpaar dat hem kocht zijn opgepakt, schrijft de South China Morning Post.