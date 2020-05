Economie in crisis, maar beurskoersen stijgen: hoe kan dat?

Opzienbarend herstel

De uitbraak van covid-19 in Europa in februari stortte de financiële markten in een crisis, nog eens extra aangewakkerd door ingestorte olieprijzen. De beurzen noteerden op dat moment nog koerstoppen. Vier weken achtereen daalden de beurzen, terwijl de coronacrisis woekerde, heel Europa in zijn greep kreeg en de VS overspoelde.

Eind maart, op het dieptepunt, draaide de markt en herstelden de beurskoersen opzienbarend. Binnen een paar weken steeg de AEX in Amsterdam met meer dan 100 punten, alsof de coronacrisis over en uit was. De immense miljardeninjecties en steunmaatregelen van overheden en centrale banken voedden markten met geld en optimisme over een snelle uitweg en herstel uit de crisis. Zigzaggend klommen de koersen omhoog.

Hoop op vaccin

Maar eind april haperde het herstel. Koersen gingen op en neer, een reflectie van de onzekerheid over de diepte en de duur van de economische crisis. Het aanvankelijke optimisme over een snel economisch herstel in V-vorm, meer een soort doorstart dan een opstart, maakt plaats voor somberder scenario's.

Geen V maar meer een langgerekte U, of een W-vormig herstel waarbij er een tweede of nog meer covid-19 golven op ons afkomen. Of een L van lang en laag, of wellicht een Z-scenario, van zero, waarbij het eigenlijk niet meer goed komt.

Koersen hebben weinig nodig om heftig te bewegen en beleggers voeden zich vooral met hoop. Hoop op een snel en afdoend vaccin tegen covid-19 en dus economisch herstel.