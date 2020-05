Unicef bezorgd: 'Veel kinderen slachtoffer van geweld op Sint-Maarten'

Op Sint-Maarten komt veel fysiek en seksueel geweld voor tegen kinderen, stelt Unicef in een rapport. De VN-kinderrechtenorganisatie maakt zich zorgen, nu veel van deze kwetsbare kinderen door de coronacrisis met hun belagers onder één dak zitten.

Unicef sprak met bijna vijftig jongeren en honderd volwassenen op Sint-Maarten. Bijna iedereen noemde geweld tegen kinderen als een groot probleem. "Daar schrokken we wel van", zegt Marieke Roelfsema van Unicef. "Bijna alle vijftig jongeren die we spraken, op een na, zeggen dat ze slachtoffers kennen van huiselijk geweld. Of dat ze als kind zelf slachtoffer waren."

Toename van kindermishandeling na rampen

Roelfsema benadrukt dat het niet gaat om een representatief onderzoek. "Maar we weten dat bij rampen in het algemeen stress toeneemt en agressie ook kan toenemen. Er gebeurt natuurlijk heel veel met mensen als ze in zo'n moeilijke situatie zitten."

Zo zag Unicef huiselijk geweld en verwaarlozing van kinderen toenemen na orkaan Irma in 2017. Daarom is Unicef toen al begonnen met het opzetten van een hulpverleningsprogramma. "We hebben ons toen vooral gericht op psychosociale hulp, dat kinderen praten over hun emoties en hoe ze zichzelf beter staande kunnen houden."