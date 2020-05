Kabinet verlaagt rente bij kopen op afbetaling

De maximale rentes die bijvoorbeeld webwinkels rekenen voor klanten die op afbetaling kopen, worden op 1 augustus tijdelijk verlaagd van 14 naar 10 procent. Minister Hoekstra hoopt dat mensen die door de coronacrisis worden geraakt, daardoor minder snel in de financiële problemen komen.

Hoekstra wil de rente op kredieten aan consumenten niet verder verlagen. Hij wil aan de ene kant consumenten beschermen tegen hoge lasten, maar aan de andere kant het kopen op de pof niet te aantrekkelijk wil maken omdat dit tot grote moeilijkheden kan leiden.

De maatregel geldt in elk geval tot het einde van het jaar en alleen voor leningen die consumenten na augustus afsluiten. Voor aankopen die voor die tijd zijn gedaan, blijven de oude afspraken gelden.

Een derde minder

Het Nibud, dat adviseert over de huishoudportemonnee, vindt het een goede stap. "Ik denk dat het aantal problemen zal afnemen", zei directeur Vliegenthart in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem kijken veel mensen bij het kopen van artikelen op afbetaling niet goed naar de hoogte van de rente. "En dan scheelt het wel of je 14 of 10 procent moet betalen, dat is ruim een derde minder."

Het Nibud wil dat de regeling definitief wordt. Minister Hoekstra laat onderzoeken of dat wenselijk en verstandig is.