Wekdienst 19/5: Persconferentie kabinet • Hoe gelukkig is de Nederlandse jeugd?

Goedemorgen! Vandaag wordt duidelijk of de coronamaatregelen in Nederland verder versoepeld gaan worden. En de Wereldgezondheidsorganisatie WHO brengt een rapport uit over het geluksgevoel van de Nederlandse jeugd, in vergelijking met andere Europese landen.

Het weer: vooral in het zuiden zon. In het midden en noorden ook wolkenvelden en op de Wadden in de ochtend kans op regen. Met een zwak tot matige westenwind wordt het 17 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts.