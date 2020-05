Huurmoordenaar Mexicaans kartel doodgeschoten

Een huurmoordenaar van het Mexicaanse Sinaloa-kartel is afgelopen zaterdag vermoord in Culiacán, de hoofdstad van de deelstaat Sinaloa. Dat hebben de autoriteiten in Mexico maandag bevestigd.

Het gaat om José Rodrigo Aréchiga-Gamboa, alias 'Chino Antrax'. Hij zat in de auto van zijn zus die samen met haar man ook bij de aanslag om het leven kwamen.

Aréchiga-Gamboa werd in december 2013 aangehouden op Schiphol en in 2014 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij bekende schuld aan het smokkelen van duizenden kilo's cocaïne en marihuana naar de VS. Ook gaf hij toe dat hij een rol speelde in geweld tussen drugskartels. Hij was lid van Los Antrax, een zwaar bewapende groep huurmoordenaars van het Sinaloa-kartel die vernoemd is naar de dodelijke infectieziekte.

Aréchiga-Gamboa sloot in de VS een deal met justitie en kreeg een relatief lage straf. Begin maart kwam hij vrij en verbleef onder huisarrest in San Diego. Sinds begin deze maand werd hij vermist. Vermoedelijk is hij naar Mexico gevlucht, waar hij nu is vermoord.