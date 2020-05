Bredase horeca wil dag proefdraaien voor heel Nederland

Breda heeft zich kandidaat gesteld om te fungeren als proeflocatie voor de heropening van de horeca. De horeca in de stad heeft een plan ontwikkeld om op 25 mei een dag proef te draaien.

Op die manier wil de horeca zich zo goed mogelijk voorbereiden, zodat iedereen op 1 juni veilig de deuren en terrassen kan openen. "Het moet geen groot carnaval worden", zegt Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen Omroep Brabant. "Het is namelijk een reëel scenario dat iedereen straks op 1 juni massaal naar de horeca gaat komen."

Om dat te voorkomen wordt in Breda door de horeca, gemeente en politie al weken gewerkt aan een plan om de heropening zo soepel en ordelijk mogelijk te laten verlopen. "'Ga oefenen', zei premier Rutte al in het Kamerdebat en wij willen daarom een oefendag organiseren. Dat kan ons en de rest van Nederland enorm helpen", zegt De Vos.

Angst wegnemen

De proefdag is alleen bedoeld voor mensen uit Breda. Ook de datum is bewust gekozen. "We hebben gekozen voor 25 mei omdat we niet meteen een hele drukke dag willen hebben."

De Vos denkt dat een oefendag kan helpen om de heropening van de horeca in Breda en de rest van Nederland in goede banen te leiden. "We kunnen zo veel leren, weeffouten in de protocollen aantonen en de angst wegnemen dat het fout gaat op 1 juni", zegt hij. "Daarnaast zullen wij als ondernemers ook moeten kijken of het niet alleen praktisch maar ook financieel wel haalbaar is."

Het plan wordt gesteund door de gemeente, politie, en handhaving, waar ook nauw mee wordt samengewerkt. Het plan ligt nu bij het kabinet en de stad wacht op een besluit.

De initiatiefnemers hopen ook dat de veiligheidsregio's en het Outbreak Management Team in het plan een goed alternatief zien. "We willen voorkomen dat er op 1 juni zaken mislopen en dat wij daar dan onder lijden, omdat de cafés en restaurants opnieuw dichtgegooid worden", legt De Vos uit.