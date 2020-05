Franse acteur Michel Piccoli (La Grande Bouffe) overleden

In 1969 speelde hij in de spionagethriller Topaz van Alfred Hitchcock, maar een carrière in Hollywood kwam niet van de grond. Kort daarna werd hij wel wereldberoemd door Le charme discret de la bourgeoisie ('De verholen charme van de kleinburgerlijkheid', 1972) van de Spaanse regisseur Luis Buñuel, die een Oscar won voor de beste niet-Engelstalige film.

Ook de zwarte humor in La Grande Bouffe ('De grote schranspartij', 1973) van regisseur Marco Ferreri leverde Piccoli wereldfaam op. Die film, over een viertal vrienden die uit afkeer van de consumptiemaatschappij besluiten om zich dood te eten, veroorzaakte bij verschijning een groot schandaal, maar geldt tegenwoordig als een hoogtepunt in het werk van Ferreri.

Bekend was ook zijn rol tegenover Romy Schneider in Les choses de la vie (1970) van Claude Sautet, over een man die een ongeluk krijgt en in comateuze toestand zijn leven overziet. De film kreeg in 1994 een remake in Hollywood met Richard Gere in de hoofdrol. Piccoli zou uitgroeien tot Sautets alter ego, zoals Marcello Mastroianni bij Fellini: Sautet en Piccoli maakten na Les choses de la vie nog vier films samen.