Omgekomen surfers Scheveningen herdacht op strand en ter zee

Er zou vandaag ook een zogenoemde paddle out zijn door vrienden van de slachtoffers. Bij zo'n paddle out gaan surfers met elkaar het water op en staan ze stil bij de dood van een overleden surfer. Maar die ceremonie is afgelast omdat de vrienden het geen geschikt moment vonden. Het lichaam van de vijfde surfer is namelijk nog niet gevonden. "Uit respect voor hem en zijn familie zal de paddle out voor hem worden uitgesteld."

De vijf body- en golfsurfers kwamen vorige week maandag om toen ze in de problemen kwamen bij het havenhoofd van Scheveningen. De slachtoffers kwamen uit Den Haag en Delft en waren ervaren surfers en life-guards. Sommige van hen gaven trainingen, vaak vanuit surfschool The Shore. Vier lichamen zijn geborgen, het actief zoeken naar het vijfde lichaam is gestaakt.