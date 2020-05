Miljoen Somaliërs bedreigd door overstromingen

Centraal-Somalië wordt geteisterd door zware overstromingen die bijna een miljoen Somaliërs bedreigen. Zo'n 400.000 mensen zijn volgens de Verenigde Naties al gevlucht voor het water. De VN waarschuwt voor de mogelijke uitbraak van ziektes op de plekken waar gevluchte Somaliërs onderdak zoeken.

De overstromingen in de regio's Beledweyne en Jowhar hebben tot nu toe aan ten minste 24 mensen het leven gekost. Doordat er heel veel regen is gevallen, is de rivier Shabelle een week geleden buiten zijn oevers getreden.

Het gebied was nog aan het herstellen van overstromingen vorig jaar, toen ruim een half miljoen Somaliërs hun huis moesten verlaten. Epicentrum van de natuurramp vorig jaar was de stad Beledweyne, waar 400.000 mensen wonen. Nu moeten de inwoners daar opnieuw door de steeds verder overstromende straten waden om het water te ontvluchten.

Inzamelingsactie

Stichting Vluchteling is een inzamelingsactie begonnen voor noodhulp aan Somalië, dat naast de recente overstromingen in het midden van het land, op andere plekken wordt getroffen door extreme droogte, sprinkhanenplagen en de coronacrisis. Ook is er in Somalië al jaren een burgeroorlog aan de gang.