Podcast De Dag: Studenten hebben ook last van corona

Een deel van de studenten loopt vertraging op door de coronacrisis. Dat kan komen doordat een scriptie-onderwerp niet meer haalbaar is, bijvoorbeeld omdat onderzoek niet mogelijk is. Of een stage kan niet, of later worden gelopen. Ook is het voor sommige studenten niet mogelijk thuis rustig en gestructureerd te studeren.

Daarnaast heeft een deel van de studenten financiële zorgen. Vaak hebben ze een bijbaan in de horeca of een andere sector die momenteel stillit. Langer, en dus meer, lenen is voor de korte termijn een oplossing, maar LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten pleit voor een tegemoetkoming voor alle flexwerkers. Ook Lex Bosman, voorzitter van de afdeling Kunst- en Cultuurgeschiedenis van de UvA, pleit voor ruimhartiger steun voor de studenten.