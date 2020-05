Israeliër veroordeeld voor dodelijke brandaanslag op Palestijns gezin

Een Israëlische kolonist is vanochtend veroordeeld voor een dodelijke brandaanslag op drie leden van een Palestijns gezin in 2015. Een anderhalf jaar oude peuter en zijn ouders kwamen daarbij om het leven. Een tweede kind overleefde de aanslag, maar raakte zwaargewond.

De Israëlische rechtbank achtte bewezen dat de verdachte, de inmiddels 25-jarige Amiram Ben-Uliel, midden in de nacht een molotovcocktail het huis in gooide waar het gezin lag te slapen.

Hoewel de rechters de aanslag omschreven als een terroristische daad, werd de dader vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie. Volgens het strafdossier wilde hij wraak nemen voor de moord op een Israëliër door een Palestijn, een maand eerder. Op het uitgebrande huis was Hebreeuwse graffiti aangetroffen, waaronder het woord voor 'wraak', en "lang leve de Messias".

Breed veroordeeld

"Deze rechtszaak kan mijn familieleden niet teruggeven", zei de grootvader van de peuter in een reactie op de veroordeling. Maar hij zei te hopen dat de uitspraak ten minste andere terroristen zou afschrikken. De aanslag leidde in 2015 tot een golf van ontzetting in de Palestijnse gebieden en tot wraakacties. Ook in Israël werd de daad breed veroordeeld.

De aanklager zei vandaag tevreden te zijn met de uitspraak. "Deze veroordeling geeft een belangrijke boodschap af: terrorisme is terrorisme, en de identiteit van de dader is niet relevant." De Israëlische veiligheidsdienst, die betrokken was bij de opsporing, noemde de veroordeling "een mijlpaal in het gevecht tegen Joodse terreur".

Maar Palestijnen wezen in het proces op een dubbele standaard. Palestijnse terrorismeverdachten worden volgens hen doorgaans veel sneller gepakt en gestraft.

Straf nog niet bekend

Een oom van het gezin zei vandaag dan ook niet opgelucht te zijn. "Als de dader een Palestijn was geweest, zouden ze iedereen om hem heen hebben gearresteerd, zijn huis hebben afgebroken en hem binnen de kortste keren hebben veroordeeld. We weten dat veel andere criminelen nog vrij rondlopen."

De dader kan voor de moorden levenslang krijgen, al hebben de rechters nog geen strafmaat uitgesproken. Zijn advocaten hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan.