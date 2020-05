Wekdienst 18/5: Versoepelingen in Italië • Zitting in Marengo-proces

"Ik ben enorm geschrokken natuurlijk", zegt hij tegen de Gelderlander. De spin was als verstekeling meegereisd in een zeecontainer, blijkt uit navraag bij Albert Heijn. De supermarktketen had de pitloze druiven geïmporteerd uit Chili. Na de aanvankelijke schrik hebben Bart en zijn vrouw Chantal zich ontfermd over de Chileense vogelspin. "Bart heeft plechtig beloofd dat we hem houden. Want het dier heeft tenslotte die hele tocht overleefd", zegt Chantal.

Fijne dag!