Explosie in woning Rotterdam, geen gewonden

In de Rotterdamse wijk Nieuwe Westen is een explosie geweest in een woning. Het pand aan de Jagthuisstraat is beschadigd geraakt. Ook ruiten van woningen in de omgeving zijn beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

De oorzaak van de explosie, die rond 02.30 uur plaatsvond op de begane grond, is nog onbekend. Specialisten van de politie en brandweer zijn ter plaatse om daar onderzoek naar te doen.

De politie heeft de omgeving afgezet. Er zijn veel hulpverleners op de been.