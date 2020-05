Politie luidt noodklok over toename crystal meth-labs

De Nationale Politie maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal crystal meth-labs in Nederland. In De Telegraaf wijzen recherchechefs op de opmars van 'methlabs' en van Mexicaanse drugskartels in Europa.

"We hebben aanwijzingen dat Nederlandse drugshandelaren samenwerken met Mexicanen en deskundigheid inkopen om xtc-labs te vervangen door laboratoria waar crystal meth wordt geproduceerd", zegt de baas van de landelijke recherche Andy Kraag tegen de krant.

Max Daniel, landelijk portefeuillehouder drugs, denkt dat de Mexicaanse kartels afzetmarkten zoeken in Europa. Nederland zou vanwege de goede infrastructuur, productiefaciliteiten en het milde strafklimaat als aantrekkelijke vestigingsplaats worden gezien. Daniel spreekt van een plaag.

Van xtc-lab naar methlab

Het produceren van meth is ook lucratief voor Nederlandse xtc-producenten. "We vermoeden dat een deel van de Nederlandse drugscriminelen van xtc wil overstappen naar meth", zegt Kaag. "Omdat de winsten in het buitenland vaak het tienvoudige zijn en omdat het voor Nederlandse xtc-producenten eenvoudig te doen is. Zij beschikken al over de benodigde hardware, grondstoffen en distributienetwerken. Alleen de recepten van de Mexicanen ontbraken nog."

Steeds vaker worden laboratoria opgerold waar crystal meth wordt geproduceerd. Eerder deze maand werden in het Gelderse dorp Achter-Drempt drie mannen uit Mexico, Colombia en de Verenigde Staten aangehouden na een inval in een drugslab. In een schuur werd voor zeker 10 miljoen euro handelswaarde aan harddrugs aangetroffen.

In maart werden drie Mexicanen veroordeeld tot vier jaar cel voor het maken van crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. De kapitein van het schip kreeg een gevangenisstraf van 32 maanden.