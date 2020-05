Te druk in Venlo en Roermond, maar veiligheidsregio's tevreden

Ook al was het weer bij vlagen zonnig, in de meeste steden bleef de hoeveelheid bezoekers beheersbaar. "Waar het te druk was, hebben de gemeenten maatregelen getroffen waardoor de drukte weer afnam", zegt voorzitter Bruls van de veiligheidsregio's.

Onder meer in Utrecht en Leeuwarden waren in het centrum speciale looproutes voor voetgangers, om ervoor te zorgen dat het winkelpubliek voldoende afstand kon houden.

In deze video zie je dat het in Den Haag zaterdag behoorlijk druk was in de binnenstad: