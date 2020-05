Windparken op zee bouwen zonder subsidie is 'tijdelijk feestje'

Het eerste grote windpark voor de Zeeuwse kust wordt nog gesubsidieerd. Een tweede park voor de Zuid-Hollandse kust en een derde park voor de Noord-Hollandse kust worden zonder subsidie gebouwd. Windenergie op zee is het succes van het Nederlandse klimaatbeleid, vanwege de grote hoeveelheden duurzame elektriciteit die het oplevert en vanwege de politieke overwinning om de parken zonder subsidie aan te besteden.

Klimaatakkoord in gevaar

"Dat is denk ik maar een tijdelijk feestje", zegt Pieter van Oord, bestuursvoorzitter van het gelijknamige bagger- en offshorebedrijf. Van Oord bouwt voor Shell en Eneco de helft van windpark Borssele en legt de kabels voor de andere helft. Van Oord noemt de huidige elektriciteitsprijs zorgelijk: "Het zou kunnen dat als de elektriciteitsprijs wat langer zo laag blijft, wij de klimaatdoelstellingen niet halen."

Het Deense energiebedrijf Orsted bouwt de eerste helft van Borssele en deelt de vrees: "Op termijn zijn subsidieloze 'tenders' en zeker veilingen geen duurzame manier van aanbesteding", zegt Steven Engels, directeur West-Europa bij Orsted. "Het risico voor het halen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen is dat kapitaal naar andere minder risicovolle markten gaat stromen." De zorgen worden onderschreven in een recent rapport van onderzoeksbureau Afry in opdracht van het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat.

Orsted is wereldmarktleider in windenergie op zee en Van Oord is de grootste Nederlandse speler in de bouw van windmolenparken. Beide bedrijven opereren niet alleen in veel Europese landen, maar ook in Noord-Amerika en Azië. Als ze hun personeel en materieel met minder risico ergens anders in kunnen zetten, wordt de Nederlandse markt minder interessant.

Het Zweedse Vattenfall is al afgehaakt voor de bouw van het park voor de Noord-Hollandse kust, net als het Duitse ENBW. Tot nu toe hebben alleen Shell/Eneco en Orsted bekendgemaakt dat ze het park willen gaan bouwen.