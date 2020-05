Gevangene Sittard overleden na overdosis: 'Hoe kon dit gebeuren?'

Een gedetineerde die in april overleed in de gevangenis in Sittard had een overdosis drugs genomen. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen bekendgemaakt.

Medewerkers vonden het lichaam van de 42-jarige man op 6 april in zijn cel. Onderzoek naar de doodsoorzaak heeft uitgewezen dat de man is overleden aan de gevolgen van een overdosis.

De gevangenisdirectie probeert te achterhalen hoe de gedetineerde aan de drugs kwam. Er loopt een onderzoek en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte gebracht", zegt een woordvoerder van de gevangenis tegen 1Limburg.

Vragen

De familie van de man vindt het onbegrijpelijk dat er in de gevangenis kennelijk genoeg drugs aanwezig waren voor een overdosis. Op het moment dat de man overleed was er vanwege de coronacrisis al weken geen bezoek meer welkom in de gevangenis. Daarnaast mochten gevangenen niet met verlof en had de man volgens zijn familie voor het laatst bezoek gekregen in februari.

"Hoe kan hij dan toch aan die drugs zijn gekomen", vraagt zijn moeder zich af. "Er werd gezegd dat de drugs misschien over de muur zijn gegooid", vertelt ze. "Maar dat roept weer vragen op. Krijg je genoeg over de muur voor een overdosis? En kijken bewakers dan even de andere kant op? Waarom hangen ze dan geen netten op?"

De moeder hoopt dat er niet meer slachtoffers vallen. "Mijn zoon moet de laatste zijn. Hij was geen lieverdje. Hij was verslaafd. Ik ben jarenlang bang geweest dat zoiets zou gebeuren. Toen hij naar de gevangenis ging, was ik eerlijk gezegd gerustgesteld. Je verwacht niet dat iemand daar een overdosis kan nemen. Er moet nu echt streng worden opgetreden."