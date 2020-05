Jarige Máxima trakteert Nederland op recept van haar lievelingskoekjes

De vulling van de alfajores is dulce de leche, een karamelpasta. Het is zomaar mogelijk dat Máxima's moeder heeft meegeholpen in de keuken. Maria del Carmen verblijft al enkele maanden in Nederland.

In de reacties op sociale media wordt de jarige koningin overstelpt met felicitaties en complimenten voor het lekkere recept.

"Ik ben trots op zo'n fantastische koningin", schrijft Marie-Louise. "Nog nooit eerder meegemaakt dat een lid van de koninklijke familie (in Nederland en de wereld) een lievelingsrecept deelt!"