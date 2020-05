Akkoord tussen 'beide presidenten Afghanistan' over delen van de macht

De Afghaanse president Ghani en zijn rivaal Abdullah hebben een akkoord bereikt over het delen van de macht. Daarmee lijkt een einde te komen aan de politieke crisis in het land, die vorig jaar september ontstond na de presidentsverkiezingen.

Zittend president Ghani won die verkiezingen, maar Abdullah erkende de uitslag niet. Volgens hem was er sprake van onregelmatigheden bij de stembusgang. Zowel Ghani als Abdullah liet zich vervolgens uitroepen tot president.

Volgens een woordvoerder van Ghani krijgt Abdullah in het nu gesloten akkoord de leiding over de vredesbesprekingen met de Taliban en blijft Ghani president. Wat Abdullah verder krijgt, is nog niet bekend. Volgens bronnen van persbureau Reuters wilde hij een belangrijke portefeuille als Buitenlandse Zaken of Financiën, maar zit dat er niet in. In plaats daarvan zou Ghani nu het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Abdullah willen geven.

Taliban

Door de politieke impasse in Afghanistan lagen ook de besprekingen over het vredesakkoord tussen de regering en de Taliban stil, tot grote frustratie van de Verenigde Staten. In maart ging minister Pompeo van Buitenlandse Zaken nog op bezoek in de hoofdstad Kabul om te bemiddelen tussen beide partijen, maar dat leidde niet tot resultaat. Hij schortte daarop een steunpakket van een miljard dollar op. Niet duidelijk is of dat geld door dit akkoord nu alsnog wordt uitbetaald.

De Verenigde Staten sloten in februari al een vredesakkoord met de Taliban. Dat gebeurde in Qatar. De VS zegde toe zijn troepen terug te trekken uit het land, de Taliban beloofden geweld af te zweren en te werken aan de terugtrekking van IS in Afghanistan.