Onderzoek naar inklappen brug in centrum Maassluis

In het centrum van Maassluis is gistermiddag een brugdek naar beneden gevallen. Niemand raakte gewond. De gemeente heeft een onderzoek ingesteld.

Het dek van de Lijndraaiersbrug kwam met grote vaart omlaag toen de brug openstond. Volgens de regionale omroep Rijnmond leidde dat tot een harde klap.

Burgemeester Haan heeft na het incident contact gehad met de brugwachters. "Gelukkig zijn er geen slachtoffers en hebben alle betrokkenen uitstekend gehandeld", aldus de burgemeester.

Volgens de gemeente is de brug nu stabiel. Morgen wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en hoe de brug gerepareerd kan worden. De brug is voorlopig afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen nog wel over de brug.