Regeling voor gedupeerde bewoners Twents 'probleemkanaal'

Voor de honderden gedupeerde omwonenden van het kanaal tussen Almelo en Coevorden komt binnenkort meer duidelijkheid over een schaderegeling. De provincie Overijssel heeft laten weten dat er hoe dan ook een regeling komt: ook wanneer in het onderzoek niet kan worden aangetoond dat er een verband bestaat tussen de baggerwerkzaamheden en de schade aan de huizen.

Langs het water hebben meer dan 300 woningen schade. Huizen naast het kanaal zijn verzakt, kelders staan blank en in muren zitten soms meterslange scheuren. De schade zou mogelijk zijn ontstaan nadat het kanaal Almelo-De Haandrik een aantal jaren geleden werd gebaggerd, zodat er ook grotere schepen doorheen kunnen. Daarbij zou onder meer de onderste beschermlaag van het kanaal zijn weggeschraapt.

De afgelopen maanden is er uitvoerig onderzoek gedaan of deze problemen worden veroorzaakt door deze baggerwerkzaamheden. De resultaten zouden eind maart worden gepresenteerd maar door de coronacrisis moest dit worden uitgesteld.

Helpende hand

De provincie wilde in eerste instantie dat onderzoek afwachten maar laat nu weten dat er sowieso een regeling komt. "Dit heeft gedeputeerde Boerman laten weten. We gaan de bewoners de helpende hand bieden. Alleen weten we nog niet hoe die helpende hand eruit gaat zien", zegt Tom Stienstra, projectleider van de provincie.

Jan de Haan van bewonersvereniging Kant Nog Wal zegt tegen RTV Oost blij te zijn met het bericht van de provincie. "Veel mensen hebben hier immers lang op moeten wachten. Het is mooi dat er dan nu duidelijkheid komt."

Overijssel heeft al tientallen miljoenen euro's gereserveerd voor een eventuele schaderegeling. De provincie zegt het geld ook te hebben gereserveerd om "Groningse toestanden" te voorkomen. Daarmee verwijst Overijssel naar de trage afhandeling van de schadeclaims in het Groningse aardbevingsgebied.