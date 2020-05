De coronacijfers van 16 mei: 27 doden, 45 nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt vandaag 27 coronadoden. Dat zijn er duidelijk minder dan de 53 van gisteren. Het instituut heeft nu in totaal 5670 overledenen geregistreerd van wie bekend is dat dit komt door covid-19.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Gisteren werden 35 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld; vandaag zijn dat er 45. In totaal zijn er nu 11.537 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Van zowel de sterftecijfers van het RIVM als de ziekenhuisopnames is bekend dat er een achterstand is in de registratie. Sommige gevallen die vandaag zijn gemeld dateren van bijna twee weken terug. Als er op sommige dagen meer vertraging is dan gebruikelijk, ontstaan er pieken in de grafiek die het beeld vertekenen. Op weekenddagen kan de vertraging extra groot zijn.