Zanger Jeangu Macrooy kijkt alternatief songfestival thuis op de bank

Jeangu Macrooy zou vanavond optreden voor 180 miljoen kijkers uit 46 verschillende landen. Maar in plaats van in een vol Ahoy, kijkt hij thuis op de bank naar de alternatieve tv-show Eurovision: Europe Shine a Light. Ook voor regisseur Marnix Kaart verloopt vandaag anders dan gepland: hij zou de liveshow schakelen, met 26 camera's. "Een snoepwinkel voor iedere regisseur."

Maar het coronavirus maakt dat Rotterdam niet volloopt met fans met vlaggetjes. "We stonden al met onze koffers in de startblokken om naar Rotterdam te gaan. Alles was klaar voor een grootse show, maar die teleurstelling ligt achter ons", zegt Kaart.

De regisseur zit vanavond wel achter de knoppen. Niet in Ahoy, maar "gewoon" vanuit Hilversum. Of er ook 180 miljoen mensen naar de alternatieve show kijken, zal moeten blijken. "We zenden uit in 46 landen. Dus ja, ik voel wel een soort spanning. Ook deze show blijft technisch gezien een grote klus, al schakelen we maar met 5 landen in plaats van 41."