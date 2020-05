Wie krijgen straks het corona-vaccin? De onderhandelingen zijn aan de gang

Van Amerika tot Duitsland, China en ook Nederland: wereldwijd wordt in meer dan 120 laboratoria gezocht naar een vaccin tegen covid-19. Sommige experts verwachten dat het vaccin nog dit jaar gevonden wordt, volgens anderen kan het veel langer duren.

Maar wanneer het ook zover is, de grote vraag is: welke mensen krijgen het vaccin straks als eerste toegediend? En hoe wordt het verdeeld onder de landen? Het diplomatieke getouwtrek over die vraag is volop aan de gang.

Spanning loopt op

"Het grote dilemma voor regeringen is: kiezen we voor gelijkheid, of voor zelfbehoud?", zegt vaccin-expert David Salisbury aan de telefoon. De Britse hoogleraar adviseerde lange tijd de Wereldgezondheidsorganisatie over vaccins en immuniteit, en heeft veel ervaring met diplomatieke onderhandelingen over geneesmiddelen.

De belangrijkste vraag volgens hem is dus: wordt de productie straks eerlijk verdeeld over landen, zodat die eerst alle kwetsbare personen kunnen vaccineren? Of gaat het land per land, en trekt de hoogste bieder aan het langste eind?

Dat de spanning internationaal oploopt, bleek deze week na een rel rond het Franse farmabedrijf Sanofi. De CEO van dat bedrijf zei dat, als hun vaccin succesvol zou blijken, de VS de grootste vooruitbestelling zou mogen plaatsen. "De Amerikaanse regering heeft het risico genomen om te investeren", zo rechtvaardigde hij dat. Het aanbod ging overigens donderdag weer van tafel, nadat zelfs de Franse president zich er boos over had gemaakt.

EU wil gelijke verdeling

"Dat een land eerst zijn eigen inwoners zou vaccineren, voordat andere landen aan de beurt komen, is een worstcasescenario", vindt Ilona Kirkbusch. Als volksgezondheidsexpert adviseerde zij over een donorconferentie die de Europese Commissie vorige week organiseerden. Daarin zegden landen en organisaties, waaronder ook Nederland, in totaal 7,4 miljard euro toe, met onder meer als doel om een eventuele behandeling of vaccin tegen covid-19 wereldwijd eerlijk te verspreiden.

Maar al tijdens de conferentie bleek dat die ambitie, tenminste gedeeltelijk, buiten de politieke realiteit is gerekend. Zo stelde China een relatief klein bedrag beschikbaar, en liet de Amerikaanse regering zelfs helemaal niet van zich horen. President Trump maakt er geen geheim van eerst de Amerikaanse bevolking te willen vaccineren, voordat hij vaccins aan andere landen gunt.

Nog veel onzekerheid

"Veel hangt dus af van waar het vaccin ontdekt wordt", zegt Kirkbusch: "door welk bedrijf, in welk land?" Bedrijven kunnen zelf bepalen welke prijs ze vragen voor een vaccin. Bovendien geldt in veel landen wetgeving die bepaalt dat de eigen bevolking als eerste recht heeft op een vaccin dat er ontdekt wordt. Bedrijven kunnen daar niet zomaar omheen.

De Nederlandse regering werkt voor het veiligstellen van vaccins samen in Europees verband, maar sluit niet uit dat daarnaast ook op eigen gelegenheid wordt onderhandeld met bedrijven, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS. Wel maakte ons land 50 miljoen euro over naar Cepi, een internationale organisatie die onderzoek naar vaccins stimuleert en streeft naar een eerlijke verdeling ervan.

Waarom duurt het zo lang tot er een vaccin op de markt komt tegen het coronavirus? Bekijk hier alle stappen van het onderzoek naar een kandidaat-vaccin: