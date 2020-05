56 korenwolven uitgezet in Limburgse natuur

In Limburg zijn vrijdag tientallen korenwolven uitgezet in de natuur. De 56 hamsters, die beschermd en bedreigd zijn, komen uit een speciaal fokprogramma waaraan onder meer GaiaZoo meewerkt.

Volgens GaiaZoo is het beschermingsproject belangrijk voor de natuur. "Niet alleen de korenwolven profiteren van dit project. Ook kwetsbare akkervogels zoals de veldleeuwerik en de patrijs pikken een graantje mee en de algehele biodiversiteit op natuurlijke akkers, bestemd voor de korenwolven, is een stuk groter", schrijft de dierentuin op Facebook.

Waar de korenwolven precies zijn uitgezet, is niet bekendgemaakt. Sinds de korenwolf uit Nederland dreigt te verdwijnen, loopt er een speciaal beschermingsprogramma opgezet. Dat is nu 20 jaar.

Stoppen

De provincie Limburg geeft al jaren subsidie aan het fokprogramma, schrijft 1Limburg. In november stelde het CDA voor om daarmee te stoppen. Volgens de partij is de populatie korenwolven ondanks de maatregelen niet gegroeid en is het onverantwoord om hier jaarlijks 1,2 miljoen euro aan te spenderen.

Het provinciebestuur liet weten niets te zien in het direct stoppen met het fokprogramma en de actieve bescherming van de korenwolf.

Stoppen kan leiden tot een jaarlijkse boete van Europa van minimaal 1,8 miljoen euro en maximaal 40,5 miljoen euro. Ook betekent het volgens het provinciebestuur een contractbreuk met 50 agrarische bedrijven die hamsterbeheer uitvoeren op hun percelen.