Vier Griekse goudzoekers overleden in grot

In een grot bij de Griekse badplaats Loutraki zijn vier mannen om het leven gekomen. Ze waren op zoek naar gouden munten, zegt de burgemeester van de kustplaats tegen Griekse media. Mogelijk zijn de vier Grieken gestikt door de uitlaatgassen van een generator die ze mee hadden om de grot te verlichten.

Volgens lokale media zijn de slachtoffers tussen de 35 en 70 jaar. De lokale nieuwssite Loutraki365 schrijft dat de vrouw van een van hen de autoriteiten waarschuwde. De burgemeester van Loutraki zegt dat alle mogelijke scenario's worden onderzocht.

Er gaan al tientallen jaren geruchten over goudschatten in Griekenland. Die zouden bestaan uit munten en zich onder meer bevinden in bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.