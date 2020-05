Wekdienst 16/5: alternatief Songfestival • Bundesliga weer van start

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Duitse voetbalcompetitie gaat weer van start. De Bundesliga is de eerste grote Europese competitie die na een pauze van twee maanden weer wordt hervat. De wedstrijden worden gespeeld zonder toeschouwers.

Het Eurovisiesongfestival komt vanavond met een alternatieve tv-uitzending: Europe Shine a Light. De show, zonder publiek, wordt om 21.00 uur in heel Europa uitgezonden. Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren de show.

In verschillende Duitse steden wordt dit weekend gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Actievoerders gaan onder meer in Berlijn, München en Leipzig de straat op. De politie vreest voor ongeregeldheden.

Wat heb je gemist?

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten moeten voldoen aan strenge voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een tweede pakket aan coronasteun van in totaal 370 miljoen euro. Gisteren kwam er onverwachts geen akkoord, volgens de premier van Curaçao omdat Nederland "onrealistische eisen" stelt. Nu blijkt dat de eisen onder meer gaan over de salarissen van politici, ambtenaren en bestuurders van overheidsbedrijven.

Ander nieuws uit de nacht:

Een grote, uitslaande brand in Vlagtwedde in Groningen heeft een restaurant volledig verwoest. Het vuur ontstond tegen het einde van de avond in de keuken van Turks restaurant De Sultan.

Facebook heeft het gifjes-animatieplatform Giphy overgenomen. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios heeft Facebook er 400 miljoen dollar voor betaald. Het platform wordt geïntegreerd in Instagram, dat ook in handen van Facebook is.

Na een vergadering van twaalf uur is een nieuwe College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd in Noord-Brabant. Het college telt twee gedeputeerden voor de VVD, twee voor het CDA, twee voor Forum voor Democratie en één voor Lokaal Brabant. De benoeming van de twee gedeputeerden voor FvD was omstreden, omdat een deel van de achterban van het CDA er weinig voor voelde met de partij samen te werken.

En dan nog even dit:

Geen groot songfestival in Rotterdam vanavond dus, maar in veertig landen wordt wel de alternatieve show uitgezonden. Tijdens deze show zal ook de kraker What's Another Year worden gezongen, met alle fans van over de hele wereld. Songfestival-icoon Johnny Logan won het liedjesfestijn drie keer, twee keer als zanger, één keer als componist. Hij zingt samen met alle thuiszittende fans zijn grootste hit.

Om alvast in de sfeer te komen, zo klonk het nummer in 1980: