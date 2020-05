Katje Lee verdeelt België: overdragen om te laten inslapen of niet?

Een 'heksenjacht' op een inmiddels ondergedoken kat en baasje verhit de gemoederen in België. Een rechtszaak tegen de eigenaar van de kat om het beest over te dragen aan de overheid, die het wil laten inslapen, is vandaag uitgesteld. Het Federaal Agentschap voor Veiligheid en Voedselketen (FAVV) zegt dat de kat mogelijk besmet is met hondsdolheid en dat geen enkel risico genomen kan worden. Een minister heeft intussen al partij gekozen voor Lee.

Lee, een straatkat uit Peru die door een studente mee terug naar België was genomen, domineert al dagen de Belgische nieuwssites. Foto's tonen de studente met een pluizig, jong, grijs-zwart gestreept katje. Volgens de regels van het FAVV had het beest in Peru ingeënt moeten worden tegen hondsdolheid, wat ook is gebeurd, en vervolgens daar nog drie maanden blijven om te kijken of het dier de ziekte zou krijgen. Dat laatste is niet gebeurd. Tegen het advies van de Belgische ambassade in Peru in nam de studente de kat mee terug.

Inslapen

Hondsdolheid is een besmettelijke en dodelijke ziekte, zowel voor dieren als voor mensen. Dat is de reden dat het FAVV naar eigen zeggen geen andere mogelijkheid ziet dan het dier in te laten slapen. Omdat de kat bij een huiszoeking niet werd aangetroffen, wil het agentschap de eigenaar verplichten Lee over te dragen, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per dag. Een rechtszaak daarover werd vandaag uitgesteld tot over twee weken.