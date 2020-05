Kabinet: CO2-uitstoot Nederlandse luchtvaart in 2070 op nul

De Nederlandse luchtvaart mag in 2070, over vijftig jaar, geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2050 moet de CO2-uitstoot gehalveerd zijn ten opzichte van 2005. En binnen tien jaar moeten de activiteiten op de luchthavens, dus niet in de lucht, klimaatneutraal zijn. Deze ambitie staat in de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Het kabinet wil de regels aanpassen om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven op bijvoorbeeld Schiphol. Ook wordt er geprobeerd om de fossiele en vervuilende brandstof kerosine steeds meer te vervangen door duurzame brandstoffen, zoals biokerosine en synthetische kerosine.

Vakantie

Uit cijfers over 2019 blijkt dat ongeveer 7 procent van de uitstoot in Nederland afkomstig is van de luchtvaart. In veel sectoren daalt de CO2-uitstoot, maar bij de luchtvaart is de uitstoot in de afgelopen twintig jaar (1997-2017) met meer dan 40 procent toegenomen omdat steeds meer mensen het vliegtuig nemen, vooral voor vakantie.

Het kabinet wil de groei van Schiphol ook aan banden leggen; het moet duurzamer, het aantal nachtvluchten moet worden teruggebracht en het lawaai voor omwonenden moet omlaag, zo staat in de Luchtvaartnota.

Er moeten niet alleen schonere vliegtuigen komen, maar er moet ook gestimuleerd worden dat meer mensen de trein of bus nemen voor kortere afstanden.

Veerkrachtig

De Nederlandse luchtvaart wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. "Tot een paar maanden terug zaten we in Nederland met de luchtvaart in een totaal andere situatie", aldus Van Nieuwenhuizen. Ze denkt dat de luchtvaart "veerkrachtig" is en dat "we over enige tijd waarschijnlijk graag weer het vliegtuig pakken voor het werk, familiebezoek of vakantie."

De groei van Schiphol wordt mede door de coronacrisis de komende jaren fors beperkt. De oude groeiambitie naar 540.000 vluchten per jaar wordt op de lange baan geschoven, 500.000 vluchten blijft de grens, meldde de NOS woensdag. Van Nieuwenhuizen schrijft in de brief dat er de komende jaren wordt onderzocht hoe de groei naar 540.000 vluchten op Schiphol alsnog mogelijk kan worden gemaakt.