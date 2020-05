Duitsland verbiedt verbranden van vlaggen van andere landen en de EU

Het Duitse parlement heeft ingestemd met een verbod op het in brand steken van de vlag van de Europese Unie of vlaggen van andere landen. Ook andere manieren van het demonstratief vernielen, bespotten of beledigen van deze vlaggen is niet toegestaan. Wie dat wel doet, riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een geldboete.

De AfD is het niet eens met dit besluit. De rechts-populistische partij ziet het verbod als een vergaande inbreuk op het recht van vrije meningsuiting. Volgens minister Lambrecht van Justitie gaat het daar niet om. Dit soort acties is meestal bedoeld om haat, woede en agressie aan te wakkeren en gevoelens van anderen te kwetsen, zei ze.

Als voorbeeld noemde ze het verbranden van Turkse en Israëlische vlaggen. "Het verbranden van vlaggen in het openbaar heeft niets met vreedzaam protest te maken", vindt Lambrecht.

Het verbranden en vernielen van de Duitse vlag was al verboden. Ook andere EU-landen kennen zo'n verbod, Nederland en onder meer het Verenigd Koninkrijk niet.