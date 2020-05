Zoektocht naar vijfde vermiste watersporter Scheveningen stopgezet

De zoekactie naar de vijfde bij Scheveningen omgekomen watersporter is stopgezet. Dat bevestigt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij na een bericht van NU.nl. Gisteren is er voor het laatst met duikers gezocht, maar er is niets gevonden.

Het lichaam van de 23-jarige man uit Delft werd dinsdag voor het laatst gezien, voor het door de stroming en golven werd meegenomen. Volgens een woordvoerder van de KNRM is het hele gebied doorzocht, maar is niet duidelijk waar het lichaam zou kunnen liggen.

Maandagavond kwam een groep watersporters in Scheveningen in de problemen. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven. Meerdere mensen werden door de reddingsdiensten uit het water gehaald.