'Doorbraak' in strijd tegen massale koraalsterfte: hittebestendige algen

Australische onderzoekers hebben mogelijk een manier gevonden om de massale sterfte van koraalriffen tegen te gaan, de zogenoemde koraalverbleking. Dat is van groot belang, want door de opwarming van de aarde dreigt een groot deel van het koraal te verdwijnen. Daarmee staat het leefgebied van naar schatting een kwart van het zeeleven op het spel.

In het laboratorium is het de wetenschappers gelukt om koraal in leven te houden in warmer water door de algen waarvan het voor voedsel afhankelijk is bestand te maken voor hogere temperaturen. Ze noemen het een doorbraak en publiceerden hun bevindingen afgelopen week in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

Koraal lijdt onder klimaatverandering

Koraalverbleking ontstaat als de temperatuur van het zeewater stijgt. Door klimaatverandering wordt ook het zeewater steeds warmer en vooral in de zomer kampen de riffen met extreme hitte.

Het koraal verliest dan de algen waarmee het in een symbiotische relatie leeft. De algen leveren voedingsstoffen aan de koraalorganismen. Zonder algen gaat het koraal dood en blijft alleen het doorzichtige koraalweefsel over. Door het overgebleven witte 'skelet' ziet het rif eruit alsof het is verbleekt.

Grote delen van het Great Barrier Reef voor de Australische noordoostkust zijn de afgelopen jaren aangetast door de verbleking. Het land heeft honderden miljoenen beschikbaar gesteld om verdere vernietiging van het werelderfgoed te voorkomen.