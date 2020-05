Waarschuwingsborden voor giftige 'Poison Ivy' geplaatst lang Fries wandelpad

De gifsumak is een van de giftigste planten van Nederland en komt voor zover bekend alleen in zulke grote aantallen voor langs de Vangdijk bij Hemelum. In 1919 werd de exoot uit Amerika aangeplant, omdat het wortelstelsel de dijk goed versterkte. Toen in de loop van de jaren kinderen in Hemelum ziek werden, had men nog geen idee van de oorzaak. Pas in 1960 bleek dat het kwam door de gifsumak.

Uitroeiing is bijna onmogelijk. Het wortelstelsel heeft zich flink uitgebreid en zit door de hele bodem. Alleen goed bermbeheer kan de gifsumak in bedwang houden. "Als bermbeheer stukken van de plant weghaalt en elders weer neergooit, kan die zich weer verspreiden. Dus er moet wel goed beleid komen", zegt Volker van Dorpsbelang Hemelum.