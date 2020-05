Wiebes: nog geen zinnig woord te zeggen over rest van het jaar en volgend jaar

"De economie is straks niet helemaal meer hetzelfde als die van een half jaar geleden en dingen zullen structureel veranderen." Dat zei minister Wiebes in een reactie op de cijfers over de economie die het CBS vanochtend bekendmaakte.

Het CBS meldde over het eerste kwartaal een economische krimp van 1,7 procent. Wiebes vindt dat cijfer "op geen enkele manier een indicatie van wat er nu aan de hand is." Hij zei voor de ministerraad dat de coronacrisis het eerste kwartaal nog nauwelijks om zich heen greep, en nog maar een beperkt deel van het kwartaal echt effect had.

Wiebes wees erop dat misschien wel een op de vijf werknemers op de een of andere manier afhankelijk is van steun van de overheid. Volgens hem is er nog geen zinnig woord te zeggen is over wat dit betekent voor de rest van het jaar en voor volgend jaar.