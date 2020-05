Anderhalvemetersamenleving in de kerk: geen communie, wel een mooie jurk

Het is in de katholieke kerk een belangrijk moment, je eerste communie. Niet alleen omdat je dan voor het eerst mee mag doen aan de maaltijd van Jezus Christus, maar ook voor het bijbehorende feest.

De meisjes zijn teleurgesteld dat de communie niet doorgaat. "Ik was wel nieuwsgierig geworden naar hoe dat zou gaan, dat communie doen", zegt Bregje. "Ik vond het leuk, die lessen over God", zegt Juul.

Volgend jaar is de herkansing. Samen met de nieuwe lichting zeven- en achtjarigen mogen Bregje en Juul dan de grote stap zetten, hoogstwaarschijnlijk in een nieuwe jurk.

Zorgen bij Poolse familie

Volgens pastoraal werkster Alida van Veldhoven van de H. Pater Daminaanparochie was er teleurstelling toen het besluit tot uitstel viel, maar er was ook begrip. Vooral voor de Poolse parochianen die veelal in Goes de kerk bezoeken gaf het besluit duidelijkheid.

"Want die maakten zich zorgen. Ze wisten niet zeker of hun familieleden uit Polen zouden kunnen overkomen voor het grote feest. Ze vroegen zelf of het niet uitgesteld kon worden."

Ook in andere delen van het land worstelen kerken met de verplichte anderhalvemeterregels. Zoals in Drenthe. Na meer dan twee maanden van online diensten mogen nu de deuren weer open, voor maximaal dertig bezoekers. En dat is flink puzzelen.