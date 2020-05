Wekdienst 15/5: Moskou gaat burgers massaal testen • Coronatentoonstelling open

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Moskou gaat massaal burgers testen op het coronavirus. De stad wil per dag 100.000 Russen testen, later moet dat worden opgeschroefd naar 200.000 mensen. Bewoners worden per e-mail of sms uitgenodigd voor een test bij een van de tientallen klinieken.

Het Amsterdam Museum opent vandaag een tentoonstelling over de gevolgen van de coronacrisis. Het is een online expositie over de impact van het virus op de stad. Inwoners mochten een bijdrage leveren en hebben foto's en video's ingestuurd.

Estland, Letland en Litouwen stellen vanaf vandaag de grenzen open voor elkaars burgers. Het Baltische reisgebied is de eerste in zijn soort, nog geen andere Europese landen hebben onderling zulke reisafspraken gemaakt.

Wat heb je gemist?

Het aantal vacatures is eind maart gedaald met 21 procent ten opzichte van drie maanden eerder. De grootste daling ooit gemeten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind maart van dit jaar waren er 226.000 vacatures, ruim 60.000 minder dan eind 2019.

Het is de eerste keer sinds zeven jaar dat het aantal vacatures daalt, in alle sectoren. Dat komt doordat de vacatures zijn vervuld of zijn komen te vervallen. Vooral in de detailhandel en de horeca vervielen veel vacatures. In de handel werden de meeste vervuld.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Twee vissers zijn na 42 dagen ronddobberen op zee gevonden op een klein eiland in de Stille Oceaan. Ze vertrokken begin april van de Marshalleilanden met een motorbootje, kregen pech en kwamen pas gisteren aan land op het Micronesische atol Namoluk, 1600 kilometer verderop.

"Ze waren sterk vermagerd en verzwakt, zoals je zou verwachten na veertig dagen op zee", zegt de minister voor Volksgezondheid van de Marshalleilanden tegen de New Zealand Herald.

De twee vertrokken van de Marshalleilanden met nog een derde man. Hij was niet bij hen, toen ze werden gevonden. Wat er met hem is gebeurd, is nog onduidelijk.